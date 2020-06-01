Пять ошибок многих при приготовлении курицы, которые портят ее вкус

Существует множество способов, как приготовить ароматную курочку. Однако не всегда она получается, как нужно: то мясо сухое, то корочка не хрустящая, то со вкусом что-то не так. Если вам это знакомо, обязательно прочитайте эту статью, советует zen.yandex.ru.
Здесь мы разберем самые частые ошибки, которые допускают хозяйки при приготовлении курицы.
Ошибка №1. Неправильная разморозка
Перед готовкой достаньте курицу за 3 часа, чтобы она равномерно разморозилась и оттаяла. Не стоит использовать микроволновку или горячую воду. Также запомните, что не стоит отправлять курицу в духовку сразу из холодильника, иначе мясо получится очень жестким. Тушка должна быть комнатной температуры.
Ошибка №2. Отсутствие маринада
После того как тушка оттаяла, ее следует замариновать на 2 часа, чтобы мясо как следует пропиталось специями. Так мясо размягчается и не пересушивается при термической обработке.
Для маринада можно использовать все, что пожелаете. Например, молочные продукты (сметана, кефир), майонез, соус соевый, мед, соус терияки, горчица и т. д. И, конечно же, не забывайте про приправы.
Ошибка №3. Запекание курочки грудкой вверх
Самое вкусное в курице что? Конечно, грудка! Большинство готовят тушку грудкой вверх, в результате чего она становится жесткой. Кладите наоборот — соки будут стекать сверху, а сухое белое мясо пропитается как нельзя лучше.
Ошибка №4. Мытье тушки
Многие моют курицу. Между тем, этого делать не надо. Прекрасно известно, что на сырой коже присутствует много бактерий. И после мытья они никуда не деваются, а лишь распределяются по всей тушке, раковине и кухонным принадлежностям. Поэтому сразу приступайте к готовке и ни о чем чем не волнуйтесь — во время варки и жарки бактерии под воздействием высокой температуры погибают.
Ошибка №5. Выбираете курицу не того размера
Большая курочка смотрится очень впечатляюще, однако приготовить ее сочной крайне трудно. Если долго подвергать термической обработке, грудка пересыхает, а мясо под бедрами все еще не будет готово.
Домашний бройлер на 4-5 кг лучше не использовать для приготовления курицы целиком. Лучший вариант для этого – птица весом 2-3 кг.
После приготовления нужно мясу дать «отдохнуть». Подавать с пылу-жару на стол — не самая лучшая идея. Оставьте курочку на 10-15 минут, чтобы она как следует пропиталась соками.