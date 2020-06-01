Пять ошибок многих при приготовлении курицы, которые портят ее вкус

Здесь мы разберем самые частые ошибки, которые допускают хозяйки при приготовлении курицы.

Ошибка №1. Неправильная разморозка

Перед готовкой достаньте курицу за 3 часа, чтобы она равномерно разморозилась и оттаяла. Не стоит использовать микроволновку или горячую воду. Также запомните, что не стоит отправлять курицу в духовку сразу из холодильника, иначе мясо получится очень жестким. Тушка должна быть комнатной температуры.

Ошибка №2. Отсутствие маринада

После того как тушка оттаяла, ее следует замариновать на 2 часа, чтобы мясо как следует пропиталось специями. Так мясо размягчается и не пересушивается при термической обработке.

Для маринада можно использовать все, что пожелаете. Например, молочные продукты (сметана, кефир), майонез, соус соевый, мед, соус терияки, горчица и т. д. И, конечно же, не забывайте про приправы.

Ошибка №3. Запекание курочки грудкой вверх

Самое вкусное в курице что? Конечно, грудка! Большинство готовят тушку грудкой вверх, в результате чего она становится жесткой. Кладите наоборот — соки будут стекать сверху, а сухое белое мясо пропитается как нельзя лучше.

Ошибка №4. Мытье тушки

Многие моют курицу. Между тем, этого делать не надо. Прекрасно известно, что на сырой коже присутствует много бактерий. И после мытья они никуда не деваются, а лишь распределяются по всей тушке, раковине и кухонным принадлежностям. Поэтому сразу приступайте к готовке и ни о чем чем не волнуйтесь — во время варки и жарки бактерии под воздействием высокой температуры погибают.

Ошибка №5. Выбираете курицу не того размера

Большая курочка смотрится очень впечатляюще, однако приготовить ее сочной крайне трудно. Если долго подвергать термической обработке, грудка пересыхает, а мясо под бедрами все еще не будет готово.

Домашний бройлер на 4-5 кг лучше не использовать для приготовления курицы целиком. Лучший вариант для этого – птица весом 2-3 кг.