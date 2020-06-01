Эстонская модель на своем примере показала что случится, если купить слишком маленькое полотенце

Известная эстонская модель и частая гостья на светских мероприятиях Мэрилин Нау опубликовала в Instagram провокационное фото, которым решила сообщить своим подписчикам о переезде в новую квартиру.
Нау поделился фотографией, которую она сделал в своем «новом шикарном доме», но вместо этого подписчики обратил свое внимание на внешний вид звезды. На Мэрилин совсем нет одежды, лишь маленькое полотенце, которому все-таки удалось скрыть все ее прелести, пишет Elu24.
Экс-мисс Мадли Вилсар написала в комментариях, что Нау купила слишком маленькие полотенце. «Я недооценил свой вес», — пошутила Нау.
Смотрите фото из «нового шикарного дома»!