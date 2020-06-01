Несколько сокровенных кошачьих секретов, о которых вы могли и не знать

И еще одно наблюдение на все времена: «Нет на свете двух одинаковых кошек». Каждое животное уникально, обладает яркой индивидуальностью, своим неповторимым характером, а также склонностями и привычками. Надеемся, что эта статья придется по вкусу всем без исключения любителям кошек – и опытным, и начинающим. Постараемся получше понять наших пушистых друзей. Интересно, о чем нам хотели бы рассказать кошки?

«Мы мурлыкаем не только когда счастливы и в хорошем настроении». Мы привыкли считать, что фирменную кошачью песенку можно услышать только от довольных жизнью и счастливых животных. Это не совсем так. Своим мурлыканием кошки, помимо выражения счастья, еще и успокаивают сами себя, оправляются от сильного волнения и стресса, а также помогают себе пережить сильную физическую боль. Застанете питомца мурчащим «самим по себе», насторожитесь, понаблюдайте за ним. А еще лучше – покажите ветеринару.

И еще один маленький, но важный штрих: кошки «знают», что своим мурчанием поднимают нам настроение. Они невероятно умные звери!

«Мы получаем много влаги из своей пищи». Не советуем увлекаться одним лишь сухим коммерческим кормом, даже самым высококачественным. Природа устроила так, что много важной для поддержания здоровья влаги кошки получают из своего корма. Поэтому не забывайте про пакетики с влажным кормом, а также смело вводите элементы «натурального» кормления. И не забывайте про миску с чистой и свежей водой – питья у питомца всегда должно быть вдоволь.

«Мы вовсе не такие голодные, какими пытаемся казаться». Водится за многими кошками такой грешок – они ходят за хозяевами по пятам и требовательно мяукают, выпрашивая новую порцию пищи. Кошки – прекрасные артисты от природы, и они частенько склонны к художественному преувеличению. Чаще они мяукают не от голода, как можно подумать, а в поисках «эксклюзивного» внимания.

Полезный совет начинающим кошатникам: не потакайте всем прихотям своих любимцев, иначе в самый короткий срок они превратятся в толстые пушистые шарики. Самый предпочтительный способ кормления кошек – небольшими порциями в течение дня, желательно в одно и то же время.

«Мы обладаем совершенно уникальным зрением». Зрение у кошек действительно замечательное, хотя и имеет свои специфические особенности. Так, усатые питомцы неплохо ориентируются в сумерках, в условиях недостаточного освещения. Они обладают способностью видеть в УФ-свете, хорошо видят мочевые метки, оставленные другими животными, пишет ilike.pet.

«Мы любим поточить коготки – и в целях необходимости, и для поднятия настроения». Даже начинающие любители кошек знают, что все без исключения питомцы точат свои коготки. И гораздо лучше и безопаснее им помочь, предложив несколько когтеточек по вкусу. Затачивая коготки, кошки избавляются от верхнего ороговевшего и омертвевшего слоя. Неопытные кошатники пугаются, обнаружив «целые» отпавшие коготки – они думают, что кошки лишились их. Другая причина – оставление запаховых меток. В подушечках лапок у кошек находятся особые железы, которые выделяют уникальный аромат. Таким образом, затачивая коготки, кошка закрепляет за собой ту или иную территорию. Наконец, кошка выполняет физические упражнения – тянется, поддерживает себя в отличной форме. И, конечно, на порядок улучшается настроение.

«Мы искренне думаем, что люди тоже кошки, только большие и довольно бесполезные». Известный британский антропозоолог доктор Джон Брэдшоу почти всю свою жизнь посвятил изучению кошек и особенностей их психологии. Обязательно найдите и прочтите его книгу «Чувство кошки» (Cat Sence) – она переведена и на русский язык. Автор книги пришел к выводу, что кошки не воспринимают людей как представителей отдельного вида, а видят в нас больших и довольно несуразных кошек. За людьми-недотепами надо постоянно следить, своевременно вмешиваться в их дела и помогать им. Если кошке покажется, что хозяин недостаточно хорошо умылся, она тут же протянет лапу (или язык?!) помощи.