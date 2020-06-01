Эмин опубликовал совместное фото с детьми на отдыхе в Анапе

Певец Эмин поделился с подписчиками совместным фото со своими детьми — Али, Мики и Аминой. На снимке, который он выложил в свой профиль в Instagram, счастливый папа и его потомство позирует во время красивого заката на фоне бассейна в одном из отелей в Анапе. Видно, что глава семейства очень счастлив.

«План на лето — Дети», — подписал фото певец.

Подписчики сочли этот план отличным и пожелали счастья и здоровья его детям.

Эмин с детьми ФОТО: Instagram

У Эмина Агаларова четверо детей. От первого брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой у певца двое сыновей — Микаил и Али. Пара также удочерила девочку Амину.