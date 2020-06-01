Пн, 1.06.2020
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Эмин опубликовал совместное фото с детьми на отдыхе в Анапе

Эмин Агаларов

ФОТО: Erik Kabik Photography/MPI/CapitErik Kabik Photography/MPI/Capital Pictures/EKP/MPI/Capital Pictures

Певец признался, что планирует провести все лето вместе со своими детьми, пишет Пятый канал.

 

Певец Эмин поделился с подписчиками совместным фото со своими детьми — Али, Мики и Аминой. На снимке, который он выложил в свой профиль в Instagram, счастливый папа и его потомство позирует во время красивого заката на фоне бассейна в одном из отелей в Анапе. Видно, что глава семейства очень счастлив.

«План на лето — Дети», — подписал фото певец.

Подписчики сочли этот план отличным и пожелали счастья и здоровья его детям.

Эмин с детьми

ФОТО: Instagram

У Эмина Агаларова четверо детей. От первого брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой у певца двое сыновей — Микаил и Али. Пара также удочерила девочку Амину.

Во втором браке с моделью Аленой Гавриловой у певца родилась дочь Афина. Супруги прожили вместе два года. Однако их союз дал трещину — в этом году артист объявил о разводе, чем очень расстроил фанатов.

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