Пить или не пить: семь главных мифов о молоке

Не верьте! Нельзя всех взрослых причесывать под одну гребенку. Молоко нельзя пить при непереносимости лактозы или при аллергии на молочный белок.

«Чтобы развеять все вопросы, касающиеся молочки, нужно сдать молекулярно-генетический тест на лактазную недостаточность. И чем раньше сделать этот анализ, тем лучше», — говорит врач-терапевт, нефролог, диетолог Регина Ахуньянова.

По словам эксперта, существует три типа непереносимости лактозы: первый, довольно редкий, когда молочные продукты не переносятся вовсе, кисломолочные — в небольших количествах. Второй тип встречается чаще — когда сыр, творог и йогурт усваиваются отлично, а вот с цельным молоком могут возникнуть проблемы. Третий — таких людей всего около 20 процентов — когда человек может есть любые молочные продукты в любое время и без негативных последствий.

А вот аллергия на молочный белок у взрослых встречается крайне редко, по крайней мере в регионах, где с древних времен развито молочное животноводство.

Миф № 2: молоко долго хранится из-за того, что в нем антибиотики