Почему вам никогда не стоит ехать в Швецию?

В Швецию не стоит ехать зимой. Я провел там больше двух недель, начиная с середины января, и много раз ловил себя на мысли, что летом или весной я получил бы гораздо большее удовольствие от поездки:

Во-первых, в Швеции безумно короткий световой день, к 4-м часам дня на улице уже темно. Смеркаться начинает уже в 3 дня.

Во-вторых, из-за обилия каналов и ветра, который дует с них, на улице очень холодно, и не всегда комфортно находиться… в то время, как солнце выглядывает исключительно редко.

В-третьих, многие топовые места Швеции, такие как музей Скансен – банально в разы менее привлекательны для посещения зимой (подавляющее большинство активностей недоступно в это время года).

Музей Скансен. Швеция, Стокгольм ФОТО: Shutterstock

Кроме того, Швеция очень дорогая (8-10 евро за шаурму на улице – это реальность), люди тут достаточно грубые (в соседней Финляндии живут в разы более приятные люди), а в ход, чаще всего, идет именно местная валюта, а не евро.

Как итог, Швеция, к сожалению, не вошла даже в топ-10 стран, которые я посещал. Швеция — дорогая, не слишком уютная, а зимой, еще и холодная и тусклая. Поэтому я рекомендую вам посещать Швецию только в теплое время года.

Не поймите меня неправильно — это очень красивое место! Но стоит ли оно потраченного времени и денег? Скорее нет.