Почему вам никогда не стоит ехать в Швецию?

Хотелось бы ответить на главный вопрос, который волнует многих путешественников… а Швеция, вообще-то, того стоит, чтобы так волноваться по поводу отсутствия круизов из Таллинна в Стокгольм из-за коронавируса? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Возможно, некоторые мои наблюдения помогут принять вам правильное решение, пишет автор блога «Лёша Путешественник» на сайте Zen.Yandex.ru.
В Швецию не стоит ехать зимой. Я провел там больше двух недель, начиная с середины января, и много раз ловил себя на мысли, что летом или весной я получил бы гораздо большее удовольствие от поездки:
- Во-первых, в Швеции безумно короткий световой день, к 4-м часам дня на улице уже темно. Смеркаться начинает уже в 3 дня.
- Во-вторых, из-за обилия каналов и ветра, который дует с них, на улице очень холодно, и не всегда комфортно находиться… в то время, как солнце выглядывает исключительно редко.
- В-третьих, многие топовые места Швеции, такие как музей Скансен – банально в разы менее привлекательны для посещения зимой (подавляющее большинство активностей недоступно в это время года).
Кроме того, Швеция очень дорогая (8-10 евро за шаурму на улице – это реальность), люди тут достаточно грубые (в соседней Финляндии живут в разы более приятные люди), а в ход, чаще всего, идет именно местная валюта, а не евро.
Как итог, Швеция, к сожалению, не вошла даже в топ-10 стран, которые я посещал. Швеция — дорогая, не слишком уютная, а зимой, еще и холодная и тусклая. Поэтому я рекомендую вам посещать Швецию только в теплое время года.
Не поймите меня неправильно — это очень красивое место! Но стоит ли оно потраченного времени и денег? Скорее нет.
Были ли у вас похожие ситуации, когда вы очень много ожидали от поездки, но она по какой-то причине вас разочаровала?