Пн, 1.06.2020
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5 стран, которые оплатят расходы туристов по окончании карантина

Курорт. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Компенсация авиабилетов и проживания, бесплатная медицинская помощь и лежаки на пляже — вот что готовы предложить курорты, которые до пандемии коронавируса не страдали от нехватки туристов, сообщает Life со ссылкой на издание Mirror.

Италия

Италия. Иллюстративное фото.

ФОТО: @ Lorenzo Sgalippa/Caters News Agency

Власти Сицилии заявили, что для привлечения туристов компенсируют до 50% стоимости их авиаперелёта и каждую третью ночь в одном из местных отелей. Кроме того, станут бесплатными для посещения некоторые музеи и археологические достопримечательности острова. Ваучеры можно будет оформить на сайте Visit Sicily.

Мексика

Мексика. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jesse Kraft / PantherMedia / Jesse Kraft

Ассоциация отелей Канкуна предлагает туристам, приезжающим вдвоём, одну бесплатную ночь в гостинице. А при определённых условиях гостям мексиканского курорта могут возместить стоимость авиаперелёта.

Великобритания

Скалы Моэр в Ирландии.

ФОТО: Wikimedia

Исполняющая обязанности генерального директора VisitBritain (британского управления по туризму) Патриция Йейтс заявила, что организация рассматривает различные варианты маркетинговых кампаний для привлечения туристов. Акцент будет сделан на граждан Соединённого Королевства: для них могут быть предусмотрены прямые стимулирующие выплаты.

Кипр

Кипр. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Власти Кипра возместят туристам и членам их семей все расходы, связанные с проживанием на острове. Но при одном условии: если их тесты на коронавирус окажутся отрицательными. Мазок будут брать прямо в аэропорту у случайных пассажиров. Тем, у кого обнаружат CoViD-19, медицинская помощь также будет оказана бесплатно.

Болгария

Приморский курорт Созополь в Болгарии. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

На морских курортах Болгарии туристов ждут бесплатные лежаки, зонтики и столики. Что ещё нужно для беззаботного отдыха?

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