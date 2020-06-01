5 стран, которые оплатят расходы туристов по окончании карантина

Компенсация авиабилетов и проживания, бесплатная медицинская помощь и лежаки на пляже — вот что готовы предложить курорты, которые до пандемии коронавируса не страдали от нехватки туристов, сообщает Life со ссылкой на издание Mirror.
Италия
Власти Сицилии заявили, что для привлечения туристов компенсируют до 50% стоимости их авиаперелёта и каждую третью ночь в одном из местных отелей. Кроме того, станут бесплатными для посещения некоторые музеи и археологические достопримечательности острова. Ваучеры можно будет оформить на сайте Visit Sicily.
Мексика
Ассоциация отелей Канкуна предлагает туристам, приезжающим вдвоём, одну бесплатную ночь в гостинице. А при определённых условиях гостям мексиканского курорта могут возместить стоимость авиаперелёта.
Великобритания
Исполняющая обязанности генерального директора VisitBritain (британского управления по туризму) Патриция Йейтс заявила, что организация рассматривает различные варианты маркетинговых кампаний для привлечения туристов. Акцент будет сделан на граждан Соединённого Королевства: для них могут быть предусмотрены прямые стимулирующие выплаты.
Кипр
Власти Кипра возместят туристам и членам их семей все расходы, связанные с проживанием на острове. Но при одном условии: если их тесты на коронавирус окажутся отрицательными. Мазок будут брать прямо в аэропорту у случайных пассажиров. Тем, у кого обнаружат CoViD-19, медицинская помощь также будет оказана бесплатно.
Болгария
На морских курортах Болгарии туристов ждут бесплатные лежаки, зонтики и столики. Что ещё нужно для беззаботного отдыха?