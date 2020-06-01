ТОП-3 знаков Зодиака, представители которых доводят женщин до ручки

Любовь, как и красота, как известно, требует жертв. Но подчас, вкладываясь в отношения, мы в итоге понимаем, что боролись зря, и наш избранник изначально был человеком, неспособным на долгий и прочный союз. Астрологи убеждены, что есть знаки зодиака, с представителями которых точно не стоит связывать жизнь, пишет издание Femmie.

Рак

Раки очень эмоциональны. Но их чувства нестабильны, подчас они сами не могут сказать, что именно испытывают к женщине, и насколько это серьезно. Полюбив, они не бросят, но и не прекратят рассматривать другие варианты. И если вы не хотите превратиться в личного психолога для такого мужчины, не стоит доверят ему свое сердце.

Козерог

Козероги так сосредоточены на достижении своих целей, что порой у них нет ни времени, ни сил на личную жизнь. Но если отношения все же завязались, они будут тщательно вас проверять, достойны ли вы их внимания. Такие проверки изматывают, а если вы вдруг решите, что с вас довольно, Козерог не поспешит вас отпустить. Он обвинит вас в оскорблении его искренних намерений и будет играть на чувстве вины.

Телец