Певица Зара показала трогательное фото сыновей

Российская певица Зарифа Мгоян, более известная под псевдонимом Зара, показала трогательное фото своих сыновей в День защиты детей. На своей странице в Instagram звезда разместила совместный снимок десятилетнего Даниила и восьмилетнего Максима. В кадре братья сидят в обнимку и улыбаются.

В подписи к посту Зара оценила значимость праздника, отмечаемого 1 июня, и важность обеспечения детей надлежащей заботой и защитой.

«Их хрупкие и ранимые сердца в руках взрослых. Дети — наше будущее, именно они как никто другой нуждаются в заботе, любви и опеке. Важно создать все необходимые условия для их мирной, счастливой и достойной жизни», — отметила поп-исполнительница.

Сыновья Зары. ФОТО: Instagram