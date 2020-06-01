Что производит Литва? И чем так лучше Эстонии и Латвии экономический лидер Прибалтики

Литва, в отличии от Латвии, которая является сырьевым придатком Запада, или Эстонии, экономика которой полностью зависит от экспорта сланца, выглядит очень уверенно, ведь ее производства достаточно мощны и разнообразны.

Первое, что можно выделить это машиностроительный сектор, который приносит стране, от разных направлений, до 30 процентов ВВП. Страна занимается производством комплектующих для автомобилей и автобусов, страна по сути является неким промежуточным звеном в производстве автомобилей. Также благодаря самым простым и дешевым способам оформления автомобилей Литва может похвастаться своими огромными автомобильными рынками, от которых идет экспорт в страны СНГ.

Новые автомобили, снимок иллюстративный ФОТО: David Zalubowski/AP

Второй сектор, который можно выделить - лесная промышленность. Благодаря тому, что 30 процентов территории республики покрыто лесами, в основном хвойными, которые пользуются спросом, страна очень хорошо развило деревообрабатывающие предприятия и производство мебели. Важно то, что Литва продает не круглый лес, а именно изделия из него, в том числе и мебель, которая пользуется популярностью и отличается качеством.