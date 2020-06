В Сети назвали победителя «Евровидения-2020»

По итогам голосования, которое проводилось во время финала «Евровидения-2020» в онлайн-режиме тремя телеканалами в Австралии, Швейцарии и Дании, первое место занял коллектив из Исландии Dadi & Gagnamagnid» с композицией Think About Things. Второе место по праву досталось группе Little Big, а третье — исполнителям из Литвы The Roop с песней On Fire.