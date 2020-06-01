«Мне развестись?»: Пригожин поссорился с Валерией из-за конфликта со Шнуровым

Вот уже несколько дней продолжается конфликт между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым. Спор возник из-за спора о материальном положении российских артистах, которые в связи с эпидемией коронавируса перестали зарабатывать деньги на концертах.

Продюсер заявил, что у него из-за раздоров со Шнуровым возникли и разногласия с Валерией. Иосиф Пригожин заявил, что его задело то, что музыкант упомянул в своем сатирическом произведении его супругу. Об этом он рассказал в беседе с НТВ.

«Он мне цеплял, цеплял. Почему я должен терпеть? Честно говоря, меня всегда бесит, когда человек задевает кого-то из семьи», - признался Пригожин в эфире программы «Центральное телевидение».

Продюсер не стал скрывать, что отправлял Шнурову нецензурные СМС, в которых называл лидера группы «Ленинград» «мразенышем», а также обещал, что их скорая «встреча неизбежна». Иосифа Пригожина вывело из себя, когда Шнуров выложил переписку на своей странице в Instagram.

«Разве это нормально?» - задается вопросом продюсер.

В то же время Иосиф Пригожин сказал, что Валерия не поддерживает его в конфликте с Сергеем Шнуровым. Певица хочет вообще держаться от всего этого подальше, пишет TopNews.

«Лера вообще хочет держаться от этого всего подальше. Но что мне делать? Развестись, чтобы я мог иметь свою точку зрения? Я ее люблю, обожаю, но у меня есть своя точка зрения, я же самостоятельный мальчик», - добавил он.