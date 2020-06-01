Пн, 1.06.2020
Помните эту красотку, представившую Эстонию на «Евровидении»? Вчера она в четвертый раз стала матерью! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Знаешь название последнего трека Тимати? Ты можешь стать частью команды Black Star в Таллинне!

ФОТО: Промо

Магазин модной одежды Black Star Wear в Таллинне сообщает: «Мы возвращаемся в полноценный режим работы после карантина и начинаем поиск самых активных людей в наш крутой коллектив. Если ты готов попробовать себя в роли управляющего-администратора #BlackStarWearTallinn, то мы обязаны найти друг друга». ⠀

Вот что еще говорится в тексте объявления. 

Ты нам подходишь, если ты:⠀

[✔️] любишь Black Star так же, как и мы⠀

[✔️] активный молодой человек (23+)⠀

[✔️] интересуешься современной музыкой⠀

[✔️] разбираешься в современных трендах моды⠀

[✔️] имеешь опыт работы на административной должности и в продажах⠀

[✔️] готов обучаться у лучших коучей Black Star⠀

[✔️] говоришь на русском и эстонском⠀

[✔️] знаешь название последнего трека Тимати⠀

[📧] Пиши нам на cv@blackstar.ee⠀

Расскажи немного о себе и приложи мотивационное письмо со своей фотографией.⠀

Со всеми кандидатами свяжемся в ближайшее время.

НАВЕРХ