Знаешь название последнего трека Тимати? Ты можешь стать частью команды Black Star в Таллинне!

Вот что еще говорится в тексте объявления.

Ты нам подходишь, если ты:⠀

[✔️] любишь Black Star так же, как и мы⠀

[✔️] активный молодой человек (23+)⠀

[✔️] интересуешься современной музыкой⠀

[✔️] разбираешься в современных трендах моды⠀

[✔️] имеешь опыт работы на административной должности и в продажах⠀

[✔️] готов обучаться у лучших коучей Black Star⠀

[✔️] говоришь на русском и эстонском⠀

[✔️] знаешь название последнего трека Тимати⠀

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[📧] Пиши нам на cv@blackstar.ee⠀

Расскажи немного о себе и приложи мотивационное письмо со своей фотографией.⠀

Со всеми кандидатами свяжемся в ближайшее время.