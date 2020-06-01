Знаешь название последнего трека Тимати? Ты можешь стать частью команды Black Star в Таллинне!

Магазин модной одежды Black Star Wear в Таллинне сообщает: «Мы возвращаемся в полноценный режим работы после карантина и начинаем поиск самых активных людей в наш крутой коллектив. Если ты готов попробовать себя в роли управляющего-администратора #BlackStarWearTallinn, то мы обязаны найти друг друга». ⠀
Вот что еще говорится в тексте объявления.
Ты нам подходишь, если ты:⠀
[✔️] любишь Black Star так же, как и мы⠀
[✔️] активный молодой человек (23+)⠀
[✔️] интересуешься современной музыкой⠀
[✔️] разбираешься в современных трендах моды⠀
[✔️] имеешь опыт работы на административной должности и в продажах⠀
[✔️] готов обучаться у лучших коучей Black Star⠀
[✔️] говоришь на русском и эстонском⠀
[✔️] знаешь название последнего трека Тимати⠀
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[📧] Пиши нам на cv@blackstar.ee⠀
Расскажи немного о себе и приложи мотивационное письмо со своей фотографией.⠀
Со всеми кандидатами свяжемся в ближайшее время.