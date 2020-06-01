Лариса Гузеева хамски ответила на критику за отказ надеть маску

Скандально известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева оскорбила своих недоброжелателей, которые уличившим ее в нарушении режима: актриса появилась на публике без маски. В ответ на своей странице в Instagram Гузеева пообещала банить всех критиков.

Поводом для скандала в Сети стал факт, в котором звезду шоу «Давай поженимся!» уличили подписчики. Следя за фото и видео с актрисой, они заподозрили ее в нарушении мер защиты от коронавируса, так как Гузеева никогда не появляется в кадре в маске и перчатках.

В ответ разозленная артистка обратилась к критикам в своей манере, высказав им «пару ласковых».

«Объясняю. Без маски и без перчаток, потому что работаю в телевизоре. В телевизоре работаю, потому что училась на артистку в институте», – сказала как отрезала советская кинозвезда.

По словам Гузеевой, всех «дураков и дур», она просто будет отправлять в бан. Все те, кто считает, что она им подружка или соседка, очень ошибаются, так как личные сообщения она не читает.

Ответная реакция поклонников не заставила себя ждать. Они упрекнули звезду в грубости. Так, одна из поклонниц спросила у актрисы,«откуда столько злобы и грубости?», и получила ответ, в котором Гузеева прямо указала, что упреков не рассматривает.

«Добрая женщина, идите на...» – безаппеляционно написал телеведущая Первого канала.