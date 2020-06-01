«Как будто меня били битами»: Елена Воробей заразилась коронавирусом

Поначалу 52-летняя звезда опасалась рассказывать о своем недуге, так как переживала за своих близких.

«Заболела все-таки. Об этом я узнала три дня назад. Не решалась сразу выложить пост, а всему виной мои глупые страхи. Во-первых, не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный. Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем?! Ведь мне, как и всем, так хочется уже перелистнуть эту страничку...» — отметила Воробей в личном блоге.

Рассказала Елена и о текущем самочувствии, не забыв дать полезные советы своим подписчикам.

«Ребята, если температура высокая, не сбивается — не экспериментируйте, не рискуйте, лучше в больницу, так как есть опасность тромбов! Надо пить много жидкости, а все остальное индивидуально. Второй день мой был очень жесткий — ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать. Все тело болело так, как будто меня битами били. Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное. Ждемс, боремся», — подчеркнула Елена.