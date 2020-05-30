Восемь продуктов, которые никогда нельзя есть в сыром виде

Мы редко едим пищу в сыром виде — разве что свежие овощи и фрукты. Но исключения все же встречаются. Правда, некоторые из них очень опасны. И даже те, что кажутся весьма полезными. Рассказываем, какие продукты ни в коем случае нельзя даже пробовать неприготовленными и за какими стоит внимательнее следить во время приготовления, так как недостаток термической обработки может привести к самым тяжелым последствиям.