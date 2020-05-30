Восемь продуктов, которые никогда нельзя есть в сыром виде

Все знают, что нужно избегать сырого мяса. Но есть и другие продукты, которые ты теперь точно будешь есть только после термообработки, пишет «Лиза».
Мы редко едим пищу в сыром виде — разве что свежие овощи и фрукты. Но исключения все же встречаются. Правда, некоторые из них очень опасны. И даже те, что кажутся весьма полезными. Рассказываем, какие продукты ни в коем случае нельзя даже пробовать неприготовленными и за какими стоит внимательнее следить во время приготовления, так как недостаток термической обработки может привести к самым тяжелым последствиям.
Фасоль
Красная фасоль — хороший источник белка, клетчатки и антиоксидантов — если не есть ее сырой. В этом случае можно нанести вред желудку. В продукте есть токсин фитогемагглютинин, вызывающий пищевое отравление. Убедись, что фасоль варилась не меньше 10 минут, перед тем как подать ее на стол.
Нельзя не сказать об этом экзотическом сорте отдельно. Он всегда должен быть тщательно приготовлен, так как содержит цианогенные гликозиды — соединения, которые защищают растения, но вредят людям, вырабатывая синильную кислоту (цианистый водород), которая в больших дозах приводит к летальному исходу.
Косточки яблок, манго, груш, персиков, абрикосов
Не все из них мы едим, но семечки свежих яблок кто-то периодически употребляет, считая их полезными. Между тем в их составе есть вещество, которое в желудке превращается в синильную кислоту. Не волнуйся, от пары семечек ничего не случится, но вот налегать не стоит.
Молоко
Под сырым молоком подразумевается свежее, без обработки. Пастеризация убивает кишечную палочку и сальмонеллы, которые могут встречаться в молоке. Согласно данным ученых, сырое молоко вызывает пищевые отравления в 150 раз чаще, чем другие продукты.
Картофель
Употребление недоваренного картофеля чревато вздутием кишечника. Он содержит крахмал, который плохо переваривается. Если же картофель долго хранился и его кожура покрылась зелеными пятнами, такой лучше вовсе не употреблять. В нем образовалось вещество соланин, которое может вызвать отравление, а в худшем случае — остановку сердца.
Мясо и птица
Недоваренные говядина, свинина, курица и индейка очень опасны. Большинство мяса сырой птицы содержит бактерию кампилобактер, которая является одной из самых частых причин диарейных болезней и вызывает гастроэнтерит (инфекционное заболевание желудка). Также мясо может содержать сальмонеллы, кишечную палочку и другие опасные бактерии.
Сосиски
Почему-то некоторые люди едят сосиски сырыми, максимум подогревая в микроволновке. Но ряд исследований показал, что в этом продукте могут содержаться листерии — патогенные бактерии, способные вызвать такие заболевания, как менингит, энцефалит и провоцировать выкидыш у беременных. Убить их может только тщательная температурная обработка, например, варка.
Пророщенные зерна
Считается, что в пророщенных зернах и самих ростках масса витаминов и пользы. Но многие ростки содержат вредные бактерии (кишечную палочку, сальмонеллу). Тем более что их выращивают в условиях высокой влажности, где те активно размножаются. Самые безопасные — ростки пшеницы и кукурузы, но даже их лучше кипятить перед употреблением.