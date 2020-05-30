Блогер и красавица Анита Сибул ищет состоятельного и успешного мужчину

Несколько дней назад Анита Сибул разместила на своем канале в YouTube видео, в котором рассказала о своем отношении к негативным комментариям, пишет Elu24. В начале видео Анита объяснила, что для нее отрицательные комментарии - это просто отрицательные реакции. Не более того. Она подчеркнула, что ей действительно нравятся люди, которые реагируют на ее деятельность. «Положительные это комментарии или отрицтальеные - это ценная информация в любом случае», - уверена блогер.

Но комментарии, наполненные ненавистью, Анита считает неуважительными. «То, что пишет человек, пытаясь оскорбить меня, говорит о нем, а не обо мне, - пояснила Анита. - Мое дело - как принимать такие отзывы. Поскольку гнев на самом деле является очень, очень и разрушительной эмоцией, я не хочу реагировать так же. И не могу ненавидить таких комментаторов. С чего бы?»

Затем Анита заговорила о том, что хочет успешного мужчину. Из-за этих ее слов многие комментаторы осудили блогера, назвав «охотницей за золотом» и «расчетливой». «Когда мы говорим об отношениях, я честно заявляю, что хочу быть с успешным мужчиной. Я вообще хочу быть рядом с успешными людьми», - сказала Анита, отметив, что из-за этого желания она не становится хуже.