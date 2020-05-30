Один из самых популярных сегодня сухофруктов — финики. Это свежие плоды финиковой пальмы, но к нам они приезжают уже в сушеном виде. При этом остаются очень приятными на вкус.

Польза и вред фиников для организма

Состав

Витамин А, отвечающий за молодость и красоту кожи, здоровье костей и волос, а также за зрение .

Витамин С, отвечающий за надежность иммунной системы человека.

Витамин В1, стимулирующий работу мозга и мышц, необходимый для хорошего пищеварения, здоровья сердечно-сосудистой системы .

Витамин В2, отвечающий за обновление клеток, остроту зрения.

Витамин В6, поддерживающий здоровье клеток, сосудов, общую молодость организма.

Эти витамины есть и во многих других продуктах питания, но большинство их них распадается при малейшей термической обработке.

Важные минералы в составе:

медь;

железо;

магний;

цинк;

калий;

кальций и др.

Благодаря богатому минеральному составу финики полезны для многих систем организма. В том числе для сердечно-сосудистой, скелетно-мышечной (опорно-двигательный аппарат) и ЦНС.

Польза

Финики имеют высокий процент содержания углеводов в своем составе, а именно более 60%. Однако эти сахара не наносят здоровью человека сильного вреда. Кроме того, они достаточно быстро усваиваются, «сгорают». Поэтому достаточно часто эти сухофрукты рекомендуют для употребления в пищу спортсменам и людям, ведущим активный образ жизни.

Ниацин, рибофлавин, пантотеновая кислота в составе помогают лучше усваивать углеводы. В плодах присутствуют еще 23 вида важных аминокислот, которых нет в большинстве других плодов.

Пектин и пищевые волокна благотворно влияют на ЖКТ. Включение этих плодов в рацион положительно сказывается на пищеварении при такой распространенной на самоизоляции проблеме, как запоры.

На форумах часто можно встретить вопрос: «Какую пользу и вред приносят сушеные финики?». На наших прилавках мы видим эти плоды в уже так или иначе сушеном виде. Так что все выше сказанное к ним применимо.

Плоды финиковой пальмы используют для изготовления компота, сиропа или варенья. Сироп полезен для детей, так как он не содержит добавленных сахаров.

Противопоказания

Плоды имеют высокий гликемический индекс (62), поэтому их точно не рекомендуется употреблять больным сахарным диабетом. Даже парочка сухофруктов может вызвать резкое увеличение уровня сахара в крови.

Стоит исключить эти сухофрукты из своего рациона людям с гастритом, желудочными коликами, вздутием живота.

Финики содержат тирамин — вещество, вызывающее головную боль, поэтому тем, кто подвержен мигреням, есть их также не стоит.

Чтобы избежать кариеса , после употребления в пищу сладких фиников стоит прополоскать рот водой.

Польза и вред фиников для беременных

Что касается пользы и вреда фиников для организма женщины, то особую пользу они несут тем, кто находится в «положении» или выкармливает грудью малыша. Есть мнение, что плоды помогают укрепить мышцы шейки матки. Они могут снижать и вероятность выкидышей, появление малыша на свет раньше положенного срока.

Многочисленные микроэлементы усиливают способность организма в послеродовом периоде бороться с депрессией, апатией. Кроме того, способствуют синтезу важного для молодых матерей гормона окситоцина, который отвечает за выработку молока, качество, продолжительность лактации.

Диета на сухофруктах

Финики имеют не слишком большую калорийность, поэтому часто используются при диетах. На Среднем Востоке появилась и была весьма популярна так называемая «финиковая диета». В первые ее дни разрешалось употреблять только сухофрукты (не более 15 штук) с зеленым или травяным чаем без сахара. В следующие дни в рацион включались несладкие сорта зеленых яблок.

Польза и вред фиников для мужчин