Валерия пожаловалась на «дебильную аудиторию»

Участницей передачи стала Анита Цой, которой в «супер-раунде» шоу выпало задание в телефонном звонке Валерии предложить той провести прямой эфир в соцсети и сделать челленджи. Певица категорически отказалась, отметив, что один из предложенных челленджей «трешем». Телефонный разговор звезд, разумеется, транслировался в эфире, сообщает «Рамблер».

Валерия призналась, что считает так популярные сегодня всевозможные челленджи глупой затеей: «Вот эти челленджи, мне кажется, это как-то глуповато», — заявила певица.

При этом Валерия заметила, что, возможно, сейчас время такое, что без онлайн-стримов не обойтись: «Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала», — посетовала звезда.