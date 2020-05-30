Обворожительная Настя Каменских сверкнула декольте в эффектном наряде

Настя Каменских, которая недавно отпраздновала годовщину свадьбы с Потапом, снова похвасталась пышными формами в Сети. Опубликовав фото с выразительным декольте, артистка попыталась смотивировать подписчиков любить себя.
Сама артистка регулярно делится в Instagram домашними селфи и снимками в ярких аутфитах. На этот раз NK предстала в кадре в черном бра с золотистым принтом, подчеркнувшем грудь, пишет «Сегодня».
"Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен вполне полюбить окружающий мир только тогда, когда полюбит самого себя", – написала Настя. Поклонники не прошли мимо эффектного снимка, и засыпали Настю комплиментами.