Обворожительная Настя Каменских сверкнула декольте в эффектном наряде

Сама артистка регулярно делится в Instagram домашними селфи и снимками в ярких аутфитах. На этот раз NK предстала в кадре в черном бра с золотистым принтом, подчеркнувшем грудь, пишет «Сегодня».

"Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен вполне полюбить окружающий мир только тогда, когда полюбит самого себя", – написала Настя. Поклонники не прошли мимо эффектного снимка, и засыпали Настю комплиментами.