airBaltic вводит новые виды билетов

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс заявил: «Мы продолжаем улучшать и приспосабливать свою бизнес-модель к реалиям текущего момента, когда важно обеспечивать пассажирам большую гибкость в планировании путешествий, чтобы при покупке билетов они чувствовали себя уверенно. Мы постоянно пересматриваем и улучшаем все продукты и обеспечиваем услуги, основанные на потребностях клиентов».

airBaltic усовершенствовал виды билетов Green и Green Classic, которые известны сейчас как «Основной» и Premium. Из-за спроса пассажиров airBaltic будет предлагать новый вид билетов – Green Plus, который подходит тем, кто ищет низкие цены, но кому нужна и зарегистрированная единица багажа, включенная в бронирование.

Предложение билетов Бизнес-класса обеспечит те же преимущества, которые были доступны и раньше, в том числе услуги более высокого уровня в аэропорту, в помещениях для отдыха, питание и напитки во время полета, полную гибкость и другие удобства на протяжении всего путешествия.

Дополнительно к этому, чтобы облегчить для пассажиров airBaltic опыт путешествий, авиакомпания на большинстве маршрутов уменьшила до 25% цены за единицу зарегистрированного багажа.