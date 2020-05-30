Настасья Самбурская в ярком купальнике свела с ума фанатов

33-летняя Настасья Самбурская похвасталась эффектной фотосессией. Актриса показала фигуру в смелом купальнике, пишет Cosmo.
Настасья известна своим ярким чувством юмора. Звезда «Универа» любит подшучивать над поклонниками, ее преданные фанаты уже давно изучили все повадки своей любимицы. Они моментально распознают, где она лукавит, а где говорит правду.
На этот раз актриса специально спровоцировала подписчиков. Она поделилась сексуальным снимком, на котором позировала в ярком купальнике сочного оттенка фуксии. Настасья приняла соблазнительную позу, повернувшись вполоборота к камере: фотограф смог запечатлеть формы звезды со всех сторон.
«Иду на пляж. А в сумочке самая мощная колонка, которую я достану, включу на полную громкость и поставлю русский рэп, чтобы знали наших! Вот только так и никак иначе нужно вести себя на зарубежных общественных пляжах!» - с юмором написала Настасья в Instagram.