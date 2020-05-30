Настасья Самбурская в ярком купальнике свела с ума фанатов

«Иду на пляж. А в сумочке самая мощная колонка, которую я достану, включу на полную громкость и поставлю русский рэп, чтобы знали наших! Вот только так и никак иначе нужно вести себя на зарубежных общественных пляжах!» - с юмором написала Настасья в Instagram.