Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве

В «Физруке» и «Бумере» Сычев сыграл отъявленных бандитов. Отчасти, артист изображал самого себя, ведь раньше и сам был частью преступного мира и хорошо знает, как тот устроен.

«У него нет безобидных историй. Каждая заканчивается тем, что кто-то умер в конце. У Владимира очень интересная жизнь. Но он смог выкарабкаться, и это дорогого стоит», — так об актере отзывался его коллега Дмитрий Нагиев.

Владимир не стыдится темного прошлого, отмечая, что пошел по плохому пути лишь для того, чтобы... прокормить себя. «Для кого-то это считалось романтикой. Мне даже говорили, что я начитался каких-то романов. Как-то меня попросили поддержать и подъехать на стрелку. Я не смог, так как играл в театре. Всех, кто там был, больше не нашли, остались лишь простреленные машины. И таких случаев было много», — признался 48-летний актер в передаче «Судьба человека» канала «Россия 1».

А однажда артиста... обвинили в двойном убийстве. «В моей машине разбили стекло и выкрали оттуда документы. Я сообщил об этом в соответствующие органы. Примерно полгода спустя меня арестовали. Я был в шоке. Оказывается, некий человек ездил с моими документами и сбил насмерть двоих. Его арестовали, но он смог как-то договориться и ушел от правосудия. Следователь, который вел это дело, уволился. Расследованием занялась женщина, не присутствующая при моем задержании. Ей было выгодно побыстрее закрыть всю эту волокиту», — вспомнил Сычев.