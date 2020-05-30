Гороскоп на 30 мая: Водолеям и Рыбам нужно больше времени уделить своим возлюбленным

Овен

Идеальное время для перемен и обновления, поэтому можете смело делать то, что хотели – браться за новые проекты, начинать ремонт или сделать перестановку в квартире. Единственная сфера, которую менять не стоит – любовная. Там у вас и так все хорошо, поэтому просто наслаждайтесь отношениями.

Телец

День пройдет продуктивно, если сможете сконцентрироваться на какой-то одной задаче, а не браться за все и сразу, распыляясь на мелочи. Хорошее время для завершения старых задач и для начала новых дел. Вечер уделите себе и своим мыслям.

Близнецы

Сегодня день пролетит для вас со скоростью света и вы будете только удивляться, как вы хоть что-то успели сделать. Старайтесь разделить задачи, поставить приоритеты и настойчиво двигаться к своей цели. Вечер проведите в тишине и спокойствие.

Рак

Сегодня нужно браться только за те дела, которые вы точно осилите, иначе плохое настроение и разочарование вам обеспечены. Не пытайтесь сегодня никому и ничего доказывать, не влезайте в скандалы и выяснения отношений. Лучше хорошо делайте свое дело и наслаждайтесь результатом.

Лев

Сегодня у вас будут все шансы на успех – вы увидите перспективы в профессиональной деятельности, появятся новые хобби и интересы, а у одиноких Львов появиться шанс обрести пару. Есть также вероятность, что старые знакомые напомнят о себе – будьте общительными.

Дева

Избегайте какого-либо осуждения и выяснения отношений, иначе можете испортить отношения с окружающими. У вас сегодня будет просто переизбыток энергии, которую необходимо будет направить в правильное русло. Вечер проведите в приятной компании, чтобы расслабиться и переключиться с рабочих вопросов.

Весы

День не подходит для активных действий и решения серьезных вопросов. Лучшее, что вы можете сделать – заняться планированием. Будьте спокойнее и не берите на себя лишние обязанности, чтобы все успеть. Не верьте чужим обещаниям – можете обмануться.

Скорпион

Сегодня старайтесь все ваши шаги тщательно продумывать и проверять, чтобы не оплошать. Получите в свой адрес много приятных слов и похвалы – правильно ее воспримите и насладитесь. Удачный период для романтики и любви.

Стрелец

Вы можете достичь неплохих успехов, если будете упорно работать. Будьте активнее и целеустремленнее, тогда сможете сделать даже то, что сегодня не планировали. Хорошее время для установления деловых контактов. А в отношениях с любимым человеком – гармония и взаимопонимание.

Козерог

Сегодня у вас все будет получаться легко и непринужденно, поэтому планируйте как можно больше дел и наслаждайтесь хорошим результатом. В любви хороший период, который подарит вам много эмоций и душевного тепла.

Водолей

Сегодня все ваши мысли будут заняты личными делами. Старайтесь не делиться важной информацией с малознакомыми людьми и не рассказывать никому свои планы на будущее. Лучше все перенести на бумагу. А вечер проведите в душевной компании вашего любимого человека, советует «Сегодня».

Рыбы