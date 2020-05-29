«Пошли вы!» Эстонская спортсменка встала на защиту своей семьи из-за убийства темнокожего полицейским

Спортсменка из Эстонии, которая уже несколько лет живет в США, Грете Гриффин опубликовала очередное фото своих детей в объятиях отца.
На фото изображен супруг эстонской многоборки Роберт Гриффин III, который держит на руках двоих их дочерей.
Однако несмотря на всю нежность фото, текст под ним оказался не таким радужным.
Как же я устала от всего, что сейчас происходит в Америке. Я отказываюсь когда-либо получать звонки от кого-то, кто скажет, что моего мужа или детей убили просто из-за их цвета кожи! Пошли вы, все, кто думает, что это нормально и недооценивает людей лишь из-за их цвета кожи и считает это допустимым. Просто потому что кто-то решил, что их жизнь не так ценна из-за цвета кожи! Это ненормально! Мой муж и дети - все для меня и их жизни так же ценны, как и ваши!!!
- написала Грете.
Ее пост связан со случаем, произошедшем в Миннеаполисе (штат Миннесота), где во время ареста был убит темнокожий американец.