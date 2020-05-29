«Пошли вы!» Эстонская спортсменка встала на защиту своей семьи из-за убийства темнокожего полицейским

Как же я устала от всего, что сейчас происходит в Америке. Я отказываюсь когда-либо получать звонки от кого-то, кто скажет, что моего мужа или детей убили просто из-за их цвета кожи! Пошли вы, все, кто думает, что это нормально и недооценивает людей лишь из-за их цвета кожи и считает это допустимым. Просто потому что кто-то решил, что их жизнь не так ценна из-за цвета кожи! Это ненормально! Мой муж и дети - все для меня и их жизни так же ценны, как и ваши!!!