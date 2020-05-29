Ника Марула показала, как выглядит за рулем и похвасталась своими успехами

Именно так я всегда и представляла себя за рулём. В общем, пошла в автошколу где-то года 3-4 назад и вот буквально на днях я закончила автошколу. Почему так долго? - Нет времени и я туго соображаю. В общем осталось до моей цели ещё два шажочка и можно будет бояться выходить вам на улицу,