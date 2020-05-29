Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым

Спустя два десятка лет Наташа лично постаралась ответить на животрепещущий вопрос в эфире передачи Андрея Малахова.

В беседе с телеведущим звезда вспоминала, что ее отношения музыкантом изначально были не как у всех. Знаменитый композитор познакомился с Наташей, когда той было всего 16 лет. Поначалу он и не думал воспринимать молодую особу всерьез. Однако со временем понял, что влюбился в подопечную окончательно и бесповоротно. К сожалению, пышной свадьбы у артистов не было, что безусловно расстроило певицу.

Я в 18 лет уже вышла замуж… Конечно, я мечтала о машине „Чайке“, кукле на ней… Первый мой мужчина, любимый… Конечно, я хотела фату, платье… все хотела!

— призналась звезда.

Супруги прожили вместе долгие десять лет и, казалось, ничто не предвещало беды. Однако сама Наташа ежедневно ловила себя на мысли, что больше не хочет продолжать отношения… из-за ужасного характера артиста.

Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался,

— объяснила Королева.

После развода большую поддержку певице оказала примадонна — Алла Пугачева. Как заявляет сама Наталья, она не ожидала услышать от звезды столь теплых и трогательных слов в минуты полного отчаянья.

У нее к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил какую-то из Киева молодуху. Она, как настоящая мама, защищала его. Но потом время все расставило на свои места. В момент расставания с Игорем я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало,

— подытожила звезда.

К счастью, развод Королевой и Николаева прошел мирно. Пара добровольно поделила нажитое имущество пополам, а также заключила соглашение о том, что Наталья имеет полное право исполнять все композиции, написанные Игорем за годы их тесного сотрудничества.