Экс-солист группы «Технология» Роман Рябцев о 90-х, шоу-бизнесе и кидалове в Риге

Роман подчеркивает, что участие в группе – это довольно короткий период его жизни. В разговоре он подтвердил, что звание «русский Depeche Mode» активно продвигал их продюсер Юрий Айзеншпис.

Народ у нас ведомый... Люди очень ведутся на рекламу...

– объяснил он.

Если говорить об известности в России, то она не дает никаких бонусов. В 90-х популярность не означала то, что у тебя много денег. Айзеншпис приложил руку к тому, что денег у музыкантов группы «Технология» не было.

Честно, он был конченым ублюдком, без дураков... Циничным, прожженным и конченым ублюдком. Такие и добиваются успеха,

– признался Роман.

Определенно верно, что продюсер помог артистам стремительно достичь популярности, но музыкант считает, что это бы все равно случилось. Просто произошло бы не так быстро.

Рябцев отметил, что у каждой группы есть хейтеры, которым сложно объяснить влияние моды и трендов на музыку. Они часто ищут сходство и пытаются поймать на плагиате, хотя его там даже и нет.

Что касается 90-х годов, то артисты не переживали никакой ужас. Он считает, что эту информацию тиражируют СМИ.

«Это ложь, чтобы криминализировать 90-е... Какой рэкет? С артистов взять было нечего... За всю гастрольную историю один раз в каком-то промышленном городе к нам подошли бандиты... Наш директор с ними покалякал, и мы дали автограф... Вот и весь рэкет, который был... Нечего было грабить... Деньги обесценивались моментально», – объяснил Рябцев.

Денег было внешне много, но купить на них можно было мало.

На его взгляд, сейчас в шоу-бизнесе многие продолжают мыслить категориями 90-х. В основном это есть у людей старой закалки. Сам Роман себя к таким не причисляет.

Люди пренебрегают интернетом и социальными сетями. Люди когда-то сделали сайт корявый...

– указывает он.

Прежде всего артисты привыкли к тому, что они должны быть в телевизоре, на «Голубом огоньке» или на премии, которую они сами себе и придумали: «Они считают, что они до сих пор звезды...» Здесь он привел в пример молодых исполнителей, которые прекрасно зарабатывают в соцсетях и по популярности бьют артистов старой формации. Подобное происходило и с группами хэви-метал в конце 80-х.

«Я давно понял силу интернета. Позже, чем хотелось бы», – сказал Роман, отметив, что развивается сейчас как блогер.

Стоит сказать, что в своих соцсетях он саркастичен и резок. Но не боится этим отпугнуть людей.

«Кого, старперов? Которые скажут: "Ах, нельзя ругаться... Артист не должен говорить о политике!". Если я и отпугну кого-то, то мне такие люди не нужны. Я прежде всего собираю людей, которым я интересен как человек, а не как воспоминание о пубертатной молодости», – заключил Рябцев.

Роман продолжает заниматься творчеством и писать песни, он также выступает как саунд-продюсер. Сольными проектами он занимается уже три года.

Беседа коснулась и запланированного пять лет назад в Риге концерта памяти Виктора Цоя, когда организатор обманул музыкантов и группа «Технология» не смогла приехать. Специально для этого вечера были подготовлены две песни – «Следи за собой» и «Прогулка романтика».

«Как раз такие были в 90-е!» – подчеркнул музыкант.

Кроме того, мы затронули тему YouTube-платформы как средства для выражения своих мыслей, в том числе и политических.

«Я рассказываю о своем отношении к происходящему. Я имею на это право как гражданин», – заявил Рябцев.

Он выразил мнение, что соцсети стали средством продвижения для массы современных артистов. К примеру, некоторые люди в возрасте до сих пор думают, что музыкантов кто-то крышует, знакомые даже поднимали вопрос о том, кто стоит за группой Little Big.

Впрочем, это лишь небольшой пересказ нашего получасового разговора. Целиком интервью смотрите в новом выпуске шоу «В чем фишка?»

Видео: Интервью с Романом Рябцевым