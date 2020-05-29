Шарапова ест булки на карантине и демонстрирует идеальный пресс. В чем ее секрет?

Российская теннисистка Мария Шарапова активно ведет социальные сети в период пандемии. При этом в её инстаграме и твиттере больше всего фото и видео еды...
Don’t let anyone take your croissant 🥐 this week 😆 pic.twitter.com/i5mpIj6ZiP— Maria Sharapova (@MariaSharapova) May 26, 2020
И удивительное, что балует себя Мария вредной для фигуры едой. Конечно, Мария уже ушла из профессионального спорта и может позволить себе есть всё, что угодно.
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Но вы только посмотрите, Мария демонстрирует идеальный пресс и фигуру! В чем секрет? Ответ простой — в усиленных ежедневных тренировках.