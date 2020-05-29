«Премия МУЗ-ТВ» отменена из-за коронавируса

Это было одно из самых сложных решений за всю историю "Премии", но мы не видим иного варианта развития событий, – пояснил "Дни.ру" генеральный директор телеканала МУЗ-ТВ Арман Давлетяров. – Вся международная команда потратила много сил на то, чтобы в этом году церемония стала незабываемой для зрителей. Однако ввиду сложившейся ситуации участники режиссерско-постановочной команды даже физически не могут участвовать в реализации шоу, находясь в самоизоляции в других странах. В следующем году церемония награждения состоится по итогам двух лет – 2019-го и 2020-го