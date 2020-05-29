46-летняя Хайди Клум позировала обнаженной под лучами солнца

Немецкая супермодель Хайди Клум насладилась лучами солнца. Супермодель решила открыть пляжный сезон еще до начала лета, пишет Сегодня.
Хайди Клум опубликовала откровенные селфи в социальной сети, показав поклонникам обнаженное тело. На черно-белых фотографиях модель загорает на покрывале, надев на себя лишь одно колье.
Коллеги и подписчики модели остались в восторге от солнечных фотографий знаменитости.
Менее, чем за сутки серия фотографий Хайди Клум собрала более сотни тысяч лайков.
46-летняя супермодель продолжает поддерживать свою фигуру и регулярно балует поклонников эффектными кадрами. В 90-е годы Хайди Клум стала одной из самых популярных моделей мира, а свою карьеру знаменитость начала в возрасте 18 лет.
Сейчас Хайди Клум замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который моложе ее на 16 лет.
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