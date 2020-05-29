46-летняя Хайди Клум позировала обнаженной под лучами солнца

Хайди Клум опубликовала откровенные селфи в социальной сети, показав поклонникам обнаженное тело. На черно-белых фотографиях модель загорает на покрывале, надев на себя лишь одно колье.

Коллеги и подписчики модели остались в восторге от солнечных фотографий знаменитости.

Менее, чем за сутки серия фотографий Хайди Клум собрала более сотни тысяч лайков.

46-летняя супермодель продолжает поддерживать свою фигуру и регулярно балует поклонников эффектными кадрами. В 90-е годы Хайди Клум стала одной из самых популярных моделей мира, а свою карьеру знаменитость начала в возрасте 18 лет.

Сейчас Хайди Клум замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который моложе ее на 16 лет.