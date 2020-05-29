Первый муж Юлии Началовой идет из Латвии пешком в Россию, чтобы прокормить семью

42-летний Дмитрий Ланской с женой Екатериной и детьми живут на две страны. 14 марта семья композитора уехала в Латвию, а вскоре граница с Россией была закрыта.

В Юрмале звездная семья живет в доме на окраине леса. Работать дистанционно практически невозможно, ведь из-за пандемии съемки проектов были приостановлены.

Теперь, когда Москва начала постепенно возвращаться к привычному ритму жизни, для работы над музыкальными и кинопроектами потребовалось личное присутствие Ланского в российской столице.

Издание «7 дней» поделилось эксклюзивной информацией о самоотверженном плане отца семейства. Чтобы прокормить детей и жену, Дмитрий отправится в Москву пешком. Ведь границы до сих пор закрыты: самолеты не летают, поезда не ходят.