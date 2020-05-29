Жителей Эстонии просят срочно прекратить употребление в пищу этих видов рыб

Представитель Эстонского фонда природы по экономному потреблению рыбы и морепродуктов Йонас Плаан сказал: «Kalafoor - руководство, созданное Эстонским фондом природы, по употреблению в пищу жизнеспособных видов рыб, оно могло бы дать всем жителям страны информацию о том, какие виды рыб являются жизнеспособными. Все виды рыб на эстонских прилавках мы разделили на три категории - красный, желтый, зеленый. Один такой пример - треска, которую предлагают во многих ресторанах. Ее можно было бы исключить из своего рациона. Запасы трески в Балтийском море неумолимо сокращаются, производится чрезмерный отлов, также на это влияют и изменения окружающей среды».

Блюдо из трески ФОТО: Shutterstock

Мировое рыболовство оказывает разрушительное влияние на морскую среду и популяцию ее обитателей, пишет Kalafoor.

Мы, потребители, несем большую ответственность за сохранение популяции рыб и жителей моря. Выбирая рыбу, мы не только составляем вечернее меню, но также формируем мировое рыболовство. К сожалению, пока что мы плохо справлялись со взятой на себя ответственностью, и сейчас назрела крайняя необходимость изменить наш выбор.

Целых 58 процентов морепродуктов, вылавливаемых мировым рыболовством, находится в очень плохом состоянии. Перелов и ущерб, наносимый некоторыми методами рыболовства морской среде, играют в этом важную роль. Во многих странах отсутствует надлежащий контроль и мониторинг промысла, и все более крупные рыболовные суда охотятся на постоянно сокращающиеся популяции рыбы. По оценкам Всемирного фонда дикой природы (WWF), только 11 процентов от всех пойманных морепродуктов во всем мире являются устойчивыми популяциями.

Анализ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) представляет еще более печальную картину. По оценкам FAO, до 85 процентов мировых рыбных запасов либо чрезмерно выловлены, либо вылов происходит в максимально допустимых пределах.

По мере сокращения численности диких популяций доля выращиваемых морепродуктов, попадающих на наш обеденный стол, становится все более важной. Опрос, проведенный Эстонским институтом экономических исследований, показал, что 50 процентов населения Эстонии считает лосось своей любимой рыбой. Этот лосось мы получаем в основном из норвежских ферм. К сожалению, рыбные фермы могут представлять опасность для окружающей среды, и не все они имеют хорошие условия содержания животных.

Фермы могут угрожать чувствительным прибрежным местам обитания и живущим в дикой природе представителям того же вида из-за выбросов, загрязнения и сбежавшей из них рыбы. У рыбы, выращенной в искусственных условиях, было выявлено больше заболеваний, а также она часто живет в постоянном стрессе.

Что ловят эстонские рыбаки и что употребляет в пищу житель Эстонии?

В 2018 году эстонские профессиональные рыбаки поймали 47 видов рыб в эстонских водах. Кроме того, на эстонских рыболовных судах дальнего плавания вылавливаются 15 различных видов морепродуктов. Исключая количество, пойманное при ловле в отдаленных водах, самым важным видом для рыболовства в Эстонии является салака, наша национальная рыба.

Салака составляет 77,3 процента прибрежного улова в Балтийском море. За ней следуют окунь, корюшка, камбала и чужеродный вид бычок-кругляк. Самой важной рыбой рыбаков Чудского озера, Выртсъярв и Эмайыги является лещ и составляет 24,2 процента, а за ним следует судак с 24 процентами. Далее по значимости идут окунь, чудская корюшка и ряпушка.

Какую рыбу вылавливают больше всего в Эстонии? Синий - Салака Зеленый - Окунь Оранжевый - Судак Красный - Камбала Фиолетовый - Корюшка Серый - Другое ФОТО: Kalafoor

Однако, если мы посмотрим на рыбу, пойманную в эстонских водах, в целом, с учетом прибрежного рыболовства и траления в Балтийском море, в пятерку лидеров входят салака, килька, окунь, треска и судак.

Исследование, проведенное Эстонским институтом экономических исследований, показало, что население нашей страны любит лосося, который в основном выращивается в Норвегии. Салаку в числе любимой рыбы назвало 24 процента людей, и еще меньше - рыбу, пойманную в водах Эстонии.

Суп из морепродуктов ФОТО: Shutterstock

Избегайте видов, живущих в глубоких морях.

Избегайте глубоководных морских видов рыб, поскольку они растут медленно и чувствительны к чрезмерному вылову.

Не ешьте акул и скатов.

Не ешьте акул и скатов, поскольку у них мало потомства и они очень медленно растут.

Избегайте этих видов рыб...