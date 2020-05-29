Историк моды Васильев призвал помочь модельеру Зайцеву вместо больных детей

В соцсети «Одноклассники» к Васильеву обратилась волонтер, которая собирает деньги семье с ребенком больным спинальной мышечной атрофией (СМА). Девушка попросила помочь в сборе средств для лечения ребенка на сумму 150 млн рублей – средства помогут пройти дорогостоящее лечение в США.

Речь шла о векторном препарате Золгенсма, который разрешен для детей с синдромом СМА в возрасте до двух лет. Стоимость одной инъекции составляет более 2 млн долларов, вводится препарат один раз.

Но Васильев посчитал волонтера мошенницей, призвав помогать известному модельеру Вячеславу Зайцеву, у которого сейчас финансовые трудности. Зайцеву «никто не может» собрать 19 млн рублей.

«Дом моды радует тысячи женщин, сотни тысяч женщин и Вячеслав Зайцев — это наша национальная гордость. Ребенок — больной или здоровый, радует пока только свою маму, папу и бабушку. Что вырастет — пока не знаем. Ребенок с ценою одной инъекции за 150 млн рублей в эпоху кризиса пандемии пока национальной гордостью не является. Лично я выбираю первый вариант», — заявил Васильев.