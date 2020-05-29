Семейная пара откопала 1000-летнее захоронение под своей спальней

В норвежском городе Буде семейная пара, Марианн Кристиансен и ее супруг, во время ремонта своего дома нашла могилу эпохи викингов возрастом не менее 1000 лет. Открытие было сделано при вскрытии пола в спальне, которую они собирались утеплить, пишет Segodnya со ссылкой на The Local.
По словам Кристиансен, они вскрыли пол, под которым обнаружилась груда камней и некий блестящий предмет, похожий на колесо от детской игрушки. Фото ЗДЕСЬ! Супруги предположили, что находка может иметь историческое значение, и связались с администрацией норвежского округа Нурланд, отвечающей за культурное наследие.
«Речь идет о захоронении возрастом как минимум 1000 лет. Думаю, Марианн и ее муж получат награду. Это нормальная ситуация для Норвегии – люди, нашедшие артефакты прошлого, получают вознаграждение от правительства», – подчеркивает археолог Мартинус Хауглид.
Все обнаруженные предметы относятся примерно к X веку и периоду, когда в Норвегии заканчивалась эпоха викингов и начиналась история объединенного христианского королевства.
Находки передали в университет Тромсе для дальнейшего изучения.