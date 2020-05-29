Семейная пара откопала 1000-летнее захоронение под своей спальней

В норвежском городе Буде семейная пара, Марианн Кристиансен и ее супруг, во время ремонта своего дома нашла могилу эпохи викингов возрастом не менее 1000 лет. Открытие было сделано при вскрытии пола в спальне, которую они собирались утеплить, пишет Segodnya со ссылкой на The Local.