Знаменитая французская актриса тайно переболела коронавирусом

Как сообщает французское издание Paris Match, в интервью телеканалу Canal+ режиссер Гийом Кане сказал, что у них была легкая форма вируса. Марион Котийяр и ее супруг не афишировали болезнь публично и дожидались полного выздоровления.

Кроме того, Гийом Кане признался, что не знает, могут ли они заразиться снова, но сообщил: рад, что они справились с болезнью.

Из-за карантина Гийому Кане пришлось остановить съемки «Астерикса и Обеликса», которые должны были пройти в Китае. Теперь режиссер планирует возобновить работу над проектом в конце осени 2020 года.

Гийом Кане и Марион Котийяр познакомились на съемочной площадке и являются парой с 2007 года. Актеры вместе сыграли в фильмах «Влюбись в меня, если осмелишься», «Последний полет» и «Вечно молодой». В 2011 году у пары родился первый ребенок – сын Марсель. Через шесть лет Марион Котийяр родила дочь Луиз.