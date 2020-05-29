Знаменитая французская актриса тайно переболела коронавирусом

44-летняя французская актриса Марион Котийяр переболела коронавирусом со своим супругом, режиссером и актером Гийомом Кане. Звездная пара держала в тайне свою болезнь до успешного выздоровления, передает Segodnya.
Как сообщает французское издание Paris Match, в интервью телеканалу Canal+ режиссер Гийом Кане сказал, что у них была легкая форма вируса. Марион Котийяр и ее супруг не афишировали болезнь публично и дожидались полного выздоровления.
Кроме того, Гийом Кане признался, что не знает, могут ли они заразиться снова, но сообщил: рад, что они справились с болезнью.
Из-за карантина Гийому Кане пришлось остановить съемки «Астерикса и Обеликса», которые должны были пройти в Китае. Теперь режиссер планирует возобновить работу над проектом в конце осени 2020 года.
Гийом Кане и Марион Котийяр познакомились на съемочной площадке и являются парой с 2007 года. Актеры вместе сыграли в фильмах «Влюбись в меня, если осмелишься», «Последний полет» и «Вечно молодой». В 2011 году у пары родился первый ребенок – сын Марсель. Через шесть лет Марион Котийяр родила дочь Луиз.
Наиболее известные фильмы Гийома Кане – «Вечно молодой», «Кровные узы», «Маленькие секреты» и триллер «Не говори никому», за который он получил престижную французскую кинопремию «Сезар».