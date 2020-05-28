Принятый в семье невесты ритуал первой брачной ночи привел жениха в ужас

Пользователь платформы написал, что собирается жениться на своей девушке. У нее большая и заботливая семья, с которой он отлично ладит. Жениху и невесте по 23 года. Пара планировала церемонию на начало 2021 года, но во время приготовлений к свадьбе мужчина заметил, что кузены его девушки шутят об их брачной ночи. Это показалось ему странным.

Когда они планировали медовый месяц, невеста предложила вместо путешествия остановиться в доме ее родителей. Чувствуя, что девушка что-то недоговаривает, он спросил, почему она предлагает остаться у своих родных. Она ответила, что у ее семьи есть старая традиция свадебной ночи. «Жених и невеста вместе заходят в спальню, где они должны "консумировать" бракосочетание. Оставшиеся члены семьи ждут за дверью, чтобы поаплодировать им и порадоваться за них, когда новобрачные выйдут. Затем отрезается часть простыни и пришивается к большому ковру, который хранит мать невесты», — пояснил автор поста.

Поняв, что ее возлюбленному неловко, невеста сказала, что они могут просто притвориться что соблюдают традицию. «Я не хочу иметь с этим ничего общего. Я взбесился и сказал ей, что ни при каких условиях я не буду делать такое перед всей ее семьей», — подчеркнул пользователь Reddit.

Позже мужчина получил сообщение от будущей тещи. Женщина написала, что он еще не понимает важности семейных традиций, и что этот обычай существует дольше, чем он живет на свете.