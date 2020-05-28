16 продуктов, которые все хранят в холодильнике, но этого нельзя делать

Существует мнение, что холодильник продлевает жизнь любой еде, которую мы в него поместим. Однако это не совсем так. Insider публикует подборку продуктов, которые не стоит подвергать воздействию низких температур.

Арбуз лучше сохраняет свой вкус при комнатной температуре. Однако если вы его уже надрезали, то без холодильника всё же не обойтись.

При низких температурах бананы будут медленнее дозревать и быстрее гнить.

Картофель нужно хранить в прохладе, но не в холодильнике. Там он станет сладким, рыхлым и потемнеет. Как и картофель, лук лучше хранить в прохладном и сухом месте. А вот повышенная влажность в холодильнике может привести к образованию плесени.