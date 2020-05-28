16 продуктов, которые все хранят в холодильнике, но этого нельзя делать

Не вся еда сохраняет свежесть дольше при низких температурах. Некоторые продукты в холодильнике могут испортиться быстрее, чем вы думаете, пишет Лайф.
Существует мнение, что холодильник продлевает жизнь любой еде, которую мы в него поместим. Однако это не совсем так. Insider публикует подборку продуктов, которые не стоит подвергать воздействию низких температур.
Арбуз лучше сохраняет свой вкус при комнатной температуре. Однако если вы его уже надрезали, то без холодильника всё же не обойтись.
При низких температурах бананы будут медленнее дозревать и быстрее гнить.
Картофель нужно хранить в прохладе, но не в холодильнике. Там он станет сладким, рыхлым и потемнеет. Как и картофель, лук лучше хранить в прохладном и сухом месте. А вот повышенная влажность в холодильнике может привести к образованию плесени.
Чеснок тоже «не любит» низких температур. Но в надрезанном виде его можно хранить в холодильнике пару недель.
Мед очень сложно испортить, поэтому его можно хранить при комнатной температуре сколько угодно. А вот в холодильнике он кристаллизуется и становится комковатым.
Холод может притупить вкус помидоров и сделать их текстуру мучнистой, поэтому лучше хранить их на полке. Когда они начинают созревать, можно положить их в холодильник, но ненадолго.
Соусы с уксусом (например, кетчуп) не подвержены воздействию бактерий и плесени. Их можно хранить вместе со специями. В холодильнике ваш хлеб обречён покрыться плесенью и высохнуть.
«Нутелла» и другие шоколадно-ореховые пасты теряют вкусовые свойства при низких температурах. В большинстве случаев яблоки могут очень долго храниться на вашем кухонном столе. Класть их в холодильник совсем необязательно.
Оливковое масло при низких температурах приобретает комковатую текстуру. Лучше хранить его в столешнице.
Конденсат в холодильнике может изменить вкус кофе. Его место — в герметичной упаковке на полке. В холодильнике очищенные орехи не только потеряют свой вкус, но и впитают запахи другой еды.
Персики, абрикосы и нектарины лучше сохраняют свой вкус и аромат при комнатной температуре. Батарейки — это не еда, но городская легенда гласит, что хранение в холодильнике может продлить им жизнь. Это миф.