Стало известно, когда разведутся Прилучный и Муцениеце

Знаменитости объявили о решении развестись в феврале 2020 года после девяти лет брака. Поклонники давно переживали за пару, но такого никто не ожидал. Вслед за этим от актрисы стали поступать жалобы на мужа, который якобы бил ее, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и выгонял из дома в разгар пандемии коронавируса.