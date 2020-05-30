Кого больше любят коты — мужчин или женщин?

Что говорят ученые. Отношения между кошками и людьми ещё находятся в стадии изучения. О собаках человечество знает гораздо больше, чем о мурчащих питомцах. Исследований о коммуникации немного, но они дают хоть какое-то научное понимание о подобных взаимоотношениях.

В 2018 году венгерские ученые решили узнать, насколько кошки могут быть компаньонами для людей. Было опрошено 157 владельцев обоих полов о поведении их домашних любимцев. Результаты опубликованы в журнале Applied Animal Behaviour Science.

Выяснилось, что кошачьи устанавливают эмоциональную связь с людьми-сожителями, которые хорошо их понимают. С этой задачей лучше справляются женщины. Дамы более ответственно подходят к содержанию питомца: знают, какая пища подходит, с какими игрушками интереснее, где животное любит спать. Помимо этого женщины чаще разговаривают с котами, смотрят им в глаза, прибегают к тактильным ласкам. Жесты и мимика кошачьих оказались для женщин более понятными, чем для мужчин.

Из исследований можно сделать вывод, что кошки отвечают взаимностью эмоциональным женщинам. Питомцы охотнее идут на контакт, больше доверяют. К мужчинам, которые ухаживают за животным механически, относятся нейтрально, как к источнику пищи. При этом что именно испытывают животные к человеку (любовь, уважение, дружбу), сказать пока трудно.

Какие отношения с мужчинами. Слепо верить исследованиям не стоит. Выборка небольшая, опросы не дают точных данных, выводы легко интерпретируются по-разному. С точностью можно утверждать лишь то, что кошки и люди считывают эмоции друг друга по мимике и жестам. Это помогает уживаться вместе.

Коту проще взаимодействовать с открытым человеком. Пол играет второстепенную роль. Если одинокий мужчина заводит кошку и большую часть дня общается с ней (разговаривает, гладит, кормит, играет), животное быстро установит с ним эмоциональную связь. Женщину, которая игнорирует питомца, прогоняет его, кошка, скорее всего, будет побаиваться. Подружиться в этом случае сложнее. Важно учитывать и характер самой кошки. Встречаются особы, которые неохотно идут на контакт с любым человеком.

Часто можно заметить, что кот, несмотря на заботу хозяйки, предпочитает спать рядом с мужчиной. Иногда кошки вылизывают мужские волосы и спят на грязной одежде хозяина. Такое поведение объясняется не любовью, а запахом. Питомцу больше нравится мужской запах. Кроме того, мужчины обычно крупнее женщин, а значит, на них удобнее лежать. Хозяйкам в этом случае не стоит расстраиваться: кот одинаково относится к обоим, но в вопросах комфорта следует логике.