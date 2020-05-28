Что вашей кошке нужно для полного счастья?

Многие владельцы относятся к кошкам примерно как к мягким игрушкам. Или некоему элементу декора собственной квартиры. Кошка бесцеремонно сгребается в охапку, берется на руки и встряхивается. «Почему она не мурчит?» Интересный вопрос. Такая кошка никогда не замурчит, она поспешит скорее вырваться и забиться куда-нибудь под кровать, подальше от таких «ласк».

Вскоре, после полутора десятков навязчивых повторений, животное перебирается под кровать «насовсем». А хозяева будут считать, что им не повезло с кошкой, она какая-то неласковая. Кошку надо принять, полюбить всей душой. И хотя бы немного разбираться в тонкостях кошачьей психологии. По сути, рецепты кошачьего счастья просты, и следовать им вовсе не трудно.

Порядок и рутина. Кошки очень консервативны по своей природе. Они предпочитают, чтобы в их жизни никогда ничего не менялось: их постоянно окружали одни и те же люди, одни и те же предметы. Простая перестановка мебели, новые обои в комнате способны вывести кошек из душевного равновесия. Что уж говорить про переезд в новую квартиру или смену хозяев.

Кошки любят стабильность и предсказуемость – всё вокруг должно течь установленным порядком. Недаром этих животных рекомендуют кормить по графику – такой режим тоже прекрасно отражает кошачий характер. Вы всегда возвращаетесь с работы ровно в восемь, и пушистик уже поджидает у порога, он привык видеть хозяина ровно в восемь.

Постарайтесь дать кошке то, о чем она мечтает, окружите ее знакомыми вещами и предметами. Не меняйте без излишней необходимости миски и лоток, поддерживайте заведенный порядок. Возникла необходимость ввести какие-то новые элементы – делайте это плавно, ступенчато, используя переходный этап, когда сочетается и новое, и старое, привычное. Не перегружайте питомца новыми эмоциями и впечатлениями.

Территория. Кошки территориальные животные, и они всегда устанавливают границы собственных владений. Для домашних кошек границы проходят по родному дому или квартире. Животные, гуляющие на улице, очерчивают иные границы, зачастую удаляясь из дома на приличное расстояние. Посягательство на личное пространство кошки рассматривают как вызов, они лишаются сна и покоя.

Подумайте дважды, стоит ли вводить в дом других питомцев – тех же кошек или собак. Вовсе не редки случаи, когда вспыхивают самые настоящие жестокие войны «за территорию».

Уважение. В очередной раз повторяем старую истину – нет на свете двух одинаковых кошек. Каждое животное уникально, в том числе по темпераменту, характеру и особенностям личности. Бывают кошки робкие, застенчивые и замкнутые – точно так же, как встречаются смелые, решительные и общительные.