Елена Воробей из-за нехватки денег продает квартиру

Нехватка денег вынудила Елену Воробей выставить на продажу недвижимость. Об этом она рассказала в интервью изданию «Собеседник». В связи с введенными из-за коронавируса запретами артистка, как и ее коллеги, третий месяц сидит без работы и, в отличие от бюджетников, не получает господдержку.

«Театральным артистам — государственникам, бюджетникам, полагаются выплаты. Нам — самозанятым и ИП-шникам (индивидуальным предпринимателям. — Прим.ред.) — не полагается ничего. На неопределенный срок мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь. Перспектива угнетающая», — заявила Воробей.

Положение пародистки усугубляет то, что она — единственный кормилец в семье. На ее попечении дочь, а также племенники и племянницы, которые по возрасту не подпадают ни под какие выплаты. По ее словам, сложившаяся ситуация заставляет ее нервничать. От безвыходности она решила продать квартиру в Черногории у морского побережья, куда артистка любила наведываться летом. Расставаться с элитной недвижимостью ей не хочется, но иного выхода пока она не видит.