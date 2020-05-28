Эвелин Ильвес постигла очередная неудача: это настоящий удар!

Из-за гадкого вируса Ильвес почти лишилась своего жилья, но новый удар пришел с той стороны, откуда не ждали. На сей раз с острова Хийумаа.

«Из-за пандемии коронавируса не удастся мне снять там домик с замечательной кухней. Поэтому кафе шведского красного эльфа с белыми кружевными шторами, построенное с заботой и любовью в старом деревенском магазине, останется летней мечтой», - сказала Эвелин Ильвес.

Но у судьбы были на это свои планы и госпожа Ильвес чрезвычайно возмущена ходом событий. «В начале я была просто подавлена. Ведь я уже смирилась с мыслью, что всё грядущее лето проведу на Хийумаа, буду работать в центре семейной медицины врачом-резидентом, а по выходным буду заниматься кафе».