Чт, 28.05.2020
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Эвелин Ильвес постигла очередная неудача: это настоящий удар!

Эвелин Ильвес

ФОТО: TIIA LINNARD

Из-за пандемии коронавируса вновь пострадала Эвелин Ильвес (52), некогда сиявшая на правах первой леди страны на президентских приемах рядом со своим бывшим мужем Тоомасом Хендриком Ильвесом. Об очередной неудаче женщина сообщила в блоге Toidutare

Из-за гадкого вируса Ильвес почти лишилась своего жилья, но новый удар пришел с той стороны, откуда не ждали. На сей раз с острова Хийумаа.  

«Из-за пандемии коронавируса не удастся мне снять там домик с замечательной кухней. Поэтому кафе шведского красного эльфа с белыми кружевными шторами, построенное с заботой и любовью в старом деревенском магазине, останется летней мечтой», - сказала Эвелин Ильвес. 

Но у судьбы были на это свои планы и госпожа Ильвес чрезвычайно возмущена ходом событий. «В начале я была просто подавлена. Ведь я уже смирилась с мыслью, что всё грядущее лето проведу на Хийумаа, буду работать в центре семейной медицины врачом-резидентом, а по выходным буду заниматься кафе». 

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