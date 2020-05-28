«Это тоже секс!» Цекало рассказал об отдыхе с женой

Александр Цекало рассказал, как проводит время на самоизоляции со своей четвертой женой Дариной Эрвин. Напомним, супруги сейчас живут в Лос-Анджелесе и, в связи с известными событиями, почти не покидают свой особняк, пишет EG.

Оказывается, будни продюсера и художницы протекают очень интересно.

«Мы занимаемся сексом. Мы готовим еду вместе, смотрим сериалы. Хорошо приготовленная еда, как известно, это тоже секс. Хорошо снятый сериал — это тоже секс», - заявил 59-летний Александр, представляя свой новый онлайн-проект «Сериаlist».

Это обзор отсмотренных на карантине сериалов, который Цекало и его жена подготовили совместно. В кадре бывший муж Лолиты Милявской рассказывает, какое шоу ему понравилось больше всего, а закадровый голос Дарины ему помогает.

«Я хочу рассказать про очень сексуальные сериалы. В них нет эротических сцен, просто они очень круто сделаны», - анонсировал семейный проект Цекало.