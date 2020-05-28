Чт, 28.05.2020
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10 завораживающих кадров: экстремал выполняет трюки в самых живописных местах Эстонии

Трюки Яана Роозе на карьере Румму

ФОТО: Facebook/Vabadussport/Sergei Vertepov

Есть в Эстонии один экстремал - зовут его Яан Роозе. Спортсмен умудряется не только ходить по канату на большой высоте в самых живописных местах Эстонии, но и вытворять различные трюки, правда, со страховкой.  

Сегодня в сообществе Vabadussport в Facebook появились 10 самых ярких кадров трюков спортсмена. Об этом писали СМИ и говорили прохожие на улицах. Мужчина выполняет это везде, где можно повесить канат. В центре Таллинна между двумя высотками на высоте 117 метров, на Лаагна-теэ, на карьере Румму, на болоте... и так далее. 

Яан Роозе входит в команду атлетов Red Bull. Ему 28 лет, родился мужчина в январе 1992 года в маленьком эстонском городке Пылва. По канату ходит в общей сложности 10 лет. С 18 лет он устанавливает мировые рекорды и участвует в соревнованиях. Несколько раз Яана звали в качестве каскадера в голливудские фильмы. Один из недавних рекордов атлета был установлен в 2019 году в городе Мюнхен (Германия). Он занял первое место в чемпионате World Slackline Masters. И это далеко не все его достижения... 

Июль 2019 года, Яан Роозе пересекает Лаагна-теэ по канату 

ФОТО: Joosep Pank

За действиями Яана Роозе в Instagram следят более 11 тысяч подписчиков. 

Смотрите ТОП-10 самых ярких кадров ниже! 

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