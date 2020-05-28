10 завораживающих кадров: экстремал выполняет трюки в самых живописных местах Эстонии

Сегодня в сообществе Vabadussport в Facebook появились 10 самых ярких кадров трюков спортсмена. Об этом писали СМИ и говорили прохожие на улицах. Мужчина выполняет это везде, где можно повесить канат. В центре Таллинна между двумя высотками на высоте 117 метров, на Лаагна-теэ, на карьере Румму, на болоте... и так далее.

Яан Роозе входит в команду атлетов Red Bull. Ему 28 лет, родился мужчина в январе 1992 года в маленьком эстонском городке Пылва. По канату ходит в общей сложности 10 лет. С 18 лет он устанавливает мировые рекорды и участвует в соревнованиях. Несколько раз Яана звали в качестве каскадера в голливудские фильмы. Один из недавних рекордов атлета был установлен в 2019 году в городе Мюнхен (Германия). Он занял первое место в чемпионате World Slackline Masters. И это далеко не все его достижения...