Актриса Евгения Лоза разводится с мужем

«Не будь я публичной личностью, я бы и вовсе не стала об этом упоминать. Но раз уж однажды я набралась смелости заявить о своем браке, тогда и найти в себе силы сообщить о разводе я тоже должна! Люди редко интересуются причиной заключения брака, а вот причины его расторжения вызывают бурю из догадок, споров и любопытства. Спешу разочаровать: у меня не будет громких заявлений. Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаемся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно. Вы с любовью приняли нашу пару и, надеюсь, с уважением отнесетесь к нашему решению расстаться», — отметила актриса.