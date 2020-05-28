Актриса Евгения Лоза разводится с мужем

Артистка сообщила о расставании с мужем — актером Антоном Батыревым. Звездный брак просуществовал примерно 11 месяцев. Евгения рассказала, что расстаются они добрыми друзьями.
Евгения Лоза и Антон Батырев поженились менее года назад. 35-летняя звезда проекта телеканала «Dомашний» «Восток-Запад» казалась очень счастливой, когда в роскошном свадебном платье предстала под руку с возлюбленным в Грибоедовском загсе, пишет StarHit.
Но красивая история подошла к концу. О причинах развода Евгения предпочла не рассказывать поклонникам, которые уже принялись гадать, что же оказалось не так в отношениях пары, казавшейся идеальной.
«Не будь я публичной личностью, я бы и вовсе не стала об этом упоминать. Но раз уж однажды я набралась смелости заявить о своем браке, тогда и найти в себе силы сообщить о разводе я тоже должна! Люди редко интересуются причиной заключения брака, а вот причины его расторжения вызывают бурю из догадок, споров и любопытства. Спешу разочаровать: у меня не будет громких заявлений. Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаемся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно. Вы с любовью приняли нашу пару и, надеюсь, с уважением отнесетесь к нашему решению расстаться», — отметила актриса.
Для Евгении Лозы этот брак был первым, для Антона Батырева — вторым. Роман актеров начался, когда оба снимались в сериале «На качелях судьбы». Потом их вдвоем заметили на одном из пляжей Киева. Пара долго скрывала свои отношения, так как Батырев был женат. А Евгении Лозе тогда приписывали тайный роман с футболистом Маратом Измайловым. Но актриса слухи не подтвердила, зато неожиданностью для поклонников стали ее отношения с Батыревым.