Очень печальная новость: с июня кинотеатры в Эстонии открываться не торопятся

Несмотря на то, что с 1 июня кинотеатры страны официально могут возобновить работу, но с некоторыми ограничениями и обязательным соблюдением правила 2+2, крупные сети этого делать не собираются.
Наверняка, одна из причин - отсутствие премьер, которые показать зрителям, так как крупные мировые кинокомпании заявили о переносе дат выхода новинок. Это подтверждает и тот факт, что в Таллинне откроются только два кинотеатра - Artis (ТЦ Solaris) и Sõprus (самое сердце эстонской столицы). Как известно, данные кинотеатры специализируются на показе фестивальных фильмов и психологического кино, там далеко не всегда показываются премьеры и новинки.
Исполнительный директор сети Apollo Кадри Эрм сказала изданию Eesti Päevaleht, что связанные с открытием ограничения препятствуют восстановлению нормальной бизнес-деятельности, и расходы, которые сопутствуют открытию, больше, чем возможные доходы. Сети кинотеатров ForumCinemas и Cinamon оставили вопрос без ответа, но, если взглянуть на их домашние страницы в Facebook, пока они открываться тоже не собираются.