Очень печальная новость: с июня кинотеатры в Эстонии открываться не торопятся

Наверняка, одна из причин - отсутствие премьер, которые показать зрителям, так как крупные мировые кинокомпании заявили о переносе дат выхода новинок. Это подтверждает и тот факт, что в Таллинне откроются только два кинотеатра - Artis (ТЦ Solaris) и Sõprus (самое сердце эстонской столицы). Как известно, данные кинотеатры специализируются на показе фестивальных фильмов и психологического кино, там далеко не всегда показываются премьеры и новинки.