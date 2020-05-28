Фото обнаженной певицы Валерии опубликовали в Сети

На сей раз он не смог пройти мимо бурного конфликта между продюсером Иосифом Пригожиным и солистом и депутатом Сергеем Шнуровым, который разгорелся из-за высказывания супруга Валерии о "чудовищном" положение российских артистов разных слоев культуры из-за пандемии по коронавирусу и введенного режима самоизоляции, пишет TopNews.

При этом сделал шоумен это, опубликовав весьма странный пост на своей странице Instagram с обнаженным фото певицы Валерии. На снимке артистка запечатлена без одежды, прикрывая голую грудь руками с улыбкой на лице. В подписи к публикации Солнцев процитировал певицу.

«В очередной раз убеждаюсь: люди больше всего ненавидят того, по отношению к кому были неправы», – написал Солнцев.

Что конкретно означает этот довольно пространственный пост Солнцев пояснять не стал, но многие подписчики сошлись во мнении, что это было сделано с отсылкой на громкий скандал. Некоторые фолловеры сразу же раскритиковали артистку за то, что она принимает участие в подобных фотосессиях.