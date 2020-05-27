Хлои Кардашьян продает дом, купленный у Джастина Бибера: фото роскошного особняка

Дом Хлои Кардашьян находится на закрытой территории The Oaks и стоит $18 950 000. В особняке — 6 спален и 7 ванных комнат с роскошной отделкой, а его площадь составляет около 1000 квадратных метров. Этот дом звезда в 2014 году купила у Джастина Бибера за $7,2 миллиона, рассказывает Joinfo.com.

Роскошный особняк Хлои Кардашьян со всеми удовольствиями для комфортной жизни

До Джастина Бибера в особняке жил знаменитый актер Эдди Мерфи со своей бывшей женой Николь Мерфи. Хлои Кардашьян полностью отремонтировала свой новый дом — в этом ей помогли знаменитые дизайнеры Уолдо Фернандес и Томми Клементс. Особняк находится в пяти минутах ходьбы от дома Крис Дженнер — матери звездной семейки.

В особняке Хлои Кардашьян есть все удовольствия для роскошной жизни — домашний кинотеатр, бассейн с гидромассажем, огромная кухня и даже специальное место для медитации. Дом полностью защищён от любопытных глаз — чтобы зайти в гости к звезде, придётся миновать большие ворота с охраной.