«Русская Кардашьян» в экстремально сексуальном бикини нежится на солнышке

Модель и фотоблогер Анастасия Квитко, которую в сети прозвали «русская Кардашьян», не перестает демонстрировать подписчикам свои аппетитные формы. Весь Instagram модели переполнен откровенными снимками, которые будоражат фантазию фолловеров, пишет Пятый канал.
Анастасия опубликовала новое фото в свой аккаунт, чтобы вновь заставить подписчиков пускать слюнки. Модель позирует в купальнике, лежа на шезлонге и подставляя лицо солнцу. Причем позу Анастасия выбрала очень удачную: ее грудь на первом плане.
Наслаждаясь идеальной погодой,
— подписала фото модель.
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Конечно, такой снимок впечатлил фанатов, и они поспешили оставить множество восхищенных комментариев. Естественно, большинство из них посвящено формам модели.
«Серьезно, очень горяча»;
«Что за дыньки!»;
«Прекрасна, как всегда!»;
«У тебя очень красивая грудь»;
«Вкусняшка», — написали фолловеры.