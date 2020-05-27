«Русская Кардашьян» в экстремально сексуальном бикини нежится на солнышке

Анастасия опубликовала новое фото в свой аккаунт, чтобы вновь заставить подписчиков пускать слюнки. Модель позирует в купальнике, лежа на шезлонге и подставляя лицо солнцу. Причем позу Анастасия выбрала очень удачную: ее грудь на первом плане.