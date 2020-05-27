Ср, 27.05.2020
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«Русская Кардашьян» в экстремально сексуальном бикини нежится на солнышке

Анастасия Квитко

ФОТО: Instagram

Модель и фотоблогер Анастасия Квитко, которую в сети прозвали «русская Кардашьян», не перестает демонстрировать подписчикам свои аппетитные формы. Весь Instagram модели переполнен откровенными снимками, которые будоражат фантазию фолловеров, пишет Пятый канал.

Анастасия опубликовала новое фото в свой аккаунт, чтобы вновь заставить подписчиков пускать слюнки. Модель позирует в купальнике, лежа на шезлонге и подставляя лицо солнцу. Причем позу Анастасия выбрала очень удачную: ее грудь на первом плане.

Наслаждаясь идеальной погодой,

— подписала фото модель.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Конечно, такой снимок впечатлил фанатов, и они поспешили оставить множество восхищенных комментариев. Естественно, большинство из них посвящено формам модели.

«Серьезно, очень горяча»;

«Что за дыньки!»;

«Прекрасна, как всегда!»;

«У тебя очень красивая грудь»;

«Вкусняшка», — написали фолловеры.

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